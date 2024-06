Times of Suriname wordt weer gedrukt

De Surinaamse krant Times of Suriname is vanaf vandaag weer beschikbaar in de geprinte versie. De krant werd ruim twee weken niet gedrukt vanwege een tekort aan papier.

De krant is vanaf vandaag elke dag weer volop te verkrijgen op alle verkoopadressen. Tevens heeft de krant nu ook een nieuwe look.

“In de afgelopen periode is er gewerkt aan een nieuwe en frisse look voor de krant, hetgeen bedoeld is om uw leesplezier te verhogen en aangenamer te maken”, meldt Times of Suriname.

Het dagblad wordt dagelijks ook in digitale versie uitgebracht en alle laatste nieuws en updates zijn ook te volgen via de website en Facebookpagina.