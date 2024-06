Sunset Punch nieuw in assortiment Fernandes Bottling Company

Sunset Punch is de nieuwste toevoeging aan het assortiment van Fernandes Bottling Company in Suriname.

Het bedrijf zegt dat de introductie van Sunset Punch gedreven werd door het verlangen om het productaanbod te vernieuwen. “Innovatie vormt de kern van de band die ons al meer dan 85 jaar met onze consumenten verenigt. Elke beslissing die we nemen, is bedoeld om de consumptievoorkeuren en de evolutie van uw smaakpapillen te begeleiden.

Sunset Punch is gekozen om een vernieuwende smaakervaring te bieden die de essentie van een tropische zonsondergang met hints van exotische smaken vastlegt. Er is geprobeerd de elementen waar onze consumenten van houden te behouden, terwijl het smaakprofiel is uitgebreid om een nieuw en spannend product te creëren waarvan we geloven dat u ervan zult genieten”, aldus Fernandes Bottling.

Fernandes Sunset Punch is vooralsnog te verkrijgen in het formaat 591 ml tegen een introductieprijs van SRD 30 en zal in een later stadium ook te vekrijgen zijn in het formaat 350 ml en 1.25 L.