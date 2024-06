Panka weet nog niets over terugkeer Misiekaba naar NDP

NDP-woordvoerder Ricardo Panka stelt nog niets te weten over een eventuele terugkeer van Andre Misiekaba naar de Nationale Democratische Partij (NDP), zoals vorige maand door Dagblad Suriname werd gemeld.

“Tot nog toe is dat nog nieuws. Hij is nog niet in die partij. Wij hopen dat het niet alleen bij nieuws blijft, maar dat het ook werkelijkheid wordt”, zei Panka in een interview op radio SRS. De NDP-woordvoerder merkte op dat de oud-minister en oud-parlementariër natuurlijk altijd welkom is binnen de paarse partij.

“Ik heb heel lang met hem gewerkt in de partij en ook in De Nationale Assemblee als fractieleider en hij toen als waarnemend fractieleider. Zijn vertrek was natuurlijk niet prettig bij mij overgekomen. Maar wij weten in ieder geval dat als hij die wens te kennen gegeven heeft om de stap terug te maken naar de partij, de partij die hem heeft grootgebracht, dat hij welkom is”, voerde Panka verder aan.

Volgens de NDP’er is Misiekaba een voorbeeld van de NDP-jongeren die bliksemcarrière binnen de partij heeft gemaakt. En dat komt vanwege zijn attitude en gedrevenheid om verantwoordelijkheden te kunnen dragen.

Misiekaba deed op 28 juli 2020 schriftelijk afstand van zijn lidmaatschap en alle functies binnen de NDP en gaf hij ook zijn zetel in De Nationale Assemblee terug. Hierin gaf hij aan dat de verschrikkelijke interne partijstrubbelingen vast een rol zullen hebben gespeeld bij de enorme terugval in het aantal stemmen van de partij.

De oud-minister vond dat de onder het tienjarig bewind van de NDP de kloof tussen arm en rijk veel groter is geworden. Vandaar dat hij hieraan consequenties heeft verbonden en besloot uit de NDP te stappen.