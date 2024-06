Minder draagkrachtigen ontvangen renovatiesubsidie uit handen vp en minister SoZaVo

Afgelopen maandag hebben ongeveer 65 behoeftige gezinnen hun beschikking mogen ontvangen van het ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting in Suriname. Vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Ines Pane hebben op het kabinet van de vicepresident deze beschikkingen overhandigd.

Deze huishoudens komen in aanmerking voor 54.000 SRD voor het renoveren en of uitbreiding van hun woning. Het ministerie draagt op deze manier bij aan de verlichting van de sociale nood onder de sociaal zwakkeren.

De Surinaamse vicepresident heeft bij de overhandiging de begunstigden gefeliciteerd, maar meer nog heeft hij hen verzocht het geld op de juiste manier te gebruiken. Hij gaf toe dat het bedrag van 54.000 SRD misschien niet voldoende is, maar dat het wel genoeg is om een gaatje te dichten. Ook minister Pané benadrukte het om op een verantwoorde wijze de verkregen middelen te besteden.

Met deze ‘overheidssteun’ wil de regering vooral mensen met een laag inkomen tegemoet komen in het onderhoud en de renovatie van hun woning. De regering streeft naar een beter woon- en leefsituatie van iedere burger.

Gezinnen die niet in staat zijn om zelf hun woonsituatie te verbeteren en van wie de woning er zeer slecht aan toe is, kunnen via het Ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting in aanmerking komen voor deze financiële steun.