Meer illegale Guyanezen en Brazilianen aangehouden tijdens Operatie Sparimaka

Na een succesvolle start van de maritieme operatie Sparimaka zijn er de afgelopen dagen wederom enkele positieve resultaten geboekt.

Tijdens een patrouille op zaterdag 1 juni werd een vissersvaartuig geïnspecteerd, waarbij vier bemanningsleden zijn aangehouden. Het betreft personen van Guyanese afkomst die illegaal in het land zijn.

Op maandag 3 juni is er een schoener in de omgeving van Leonsberg geïnspecteerd met vijf illegalen van Braziliaanse afkomst aan boord. Die zijn intussen ook aangehouden. Op het vaartuig zijn er meer dan 1.000 dozen illegale sigaretten aangetroffen en in beslag genomen.

Op dezelfde dag is deze operatie ook van start gegaan in Regio-West. Deze vaarpatrouilles in het westen zullen plaatsvinden bij de monding van de Corantijn- en Nickerierivier.

Aan deze interdepartementale maritieme operatie participeren het Korps Politie Suriname, de Kustwacht en de Marine van het Nationaal Leger.

Al geruime tijd heeft ons land te kampen met illegale en ongereguleerde visserij, wat de duurzame visserij belemmert en een bedreiging vormt voor de export. Ook vindt contrabande zijn weg naar ons land via zee.

Operatie Sparimaka is op maandag 27 mei opgestart met het doel de strijd aan te gaan tegen illegale activiteiten in de binnenwateren en territoriale wateren van Suriname.