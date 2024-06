Jeugdraadslid Wazirali schenkt 20 schoolbanken in Commewijne

Jeugdraadslid van Commewijne, Brandon Wazirali, heeft onlangs 20 schoolbanken geschonken aan vier scholen in het district. De scholen die in aanmerking kwamen voor de schenking zijn: de G. Sewrajsingh Mulo School, de Swami Shradhanand LBO School, Mulo La Solitude en de Openbare School Potribo.

De schenking is gedaan in het kader van een project dat hij als jeugdraadslid heeft ontwikkeld en uitgevoerd met financiële middelen uit het NJI-jongerenfonds. Dit project droeg de goedkeuring van zowel de Jongerenraad Suriname (JRS) als het Nationaal Jongeren Instituut (NJI), omdat beide instituten vinden dat goed schoolmeubilair, een positieve impact op de gezondheid, het comfort en de leerprestaties van leerlingen kunnen hebben.

Met de schenking van de schoolbanken heeft Wizarali ingespeeld op een behoefte van de scholen in zijn district die dringend behoefte hadden aan banken voor de leerlingen langs de lokalen. Met deze nieuwe schoolbanken wordt een directe bijdrage geleverd aan een positieve leeromgeving die essentieel is voor het succes en welzijn van zowel leerlingen als leerkrachten.

Deze activiteit noemde het jeugdraadslid ‘het Commewijne BenchMark Project’. Met dit project hoopt hij een voorbeeld te hebben gesteld voor zijn leeftijdsgenoten om ook initiatieven te nemen in hun woonomgeving. Hij vindt dat zijn initiatief navolging verdient. Zijn inspanningen aan het verbeteren van de onderwijsvoorzieningen in Commewijne, onderstreept volgens hem de belangrijke rol die jongeren kunnen spelen in hun buurt.

Het project heeft Wazirali uitgevoerd in samenwerking met de Vereniging Jongeren van Commewijne, een lokale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling en ondersteuning van jongeren in het district. Door samenwerking te bevorderen, kunnen volgens hem jongeren belangrijke levensvaardigheden ontwikkelen die hen kunnen helpen succesvol te zijn in zowel hun persoonlijke als professionele leven.