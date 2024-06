Inaugurele rede hoogleraar Anton de Kom leerstoel dr. Guno Jones

Onlangs werd Guno Jones door het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam benoemd tot hoogleraar op de ‘Anton de Kom leerstoel Geschiedenis van kolonialisme en slavernij en hun hedendaagse sociale, culturele en juridische doorwerking’.

Op vrijdag 21 juni 2024 zal dr. Jones zijn inaugurele rede uitspreken, waarmee hij het ambt als hoogleraar officieel aanvaardt. De redevoering gaat met enig ceremonieel gepaard en heeft als onderwerp ‘Wil de echte wereldburger opstaan?’.

De leerstoel wordt gefinancierd door het ministerie van Buitenlandse Zaken en betrekt het koloniale verleden in brede zin – inclusief het slavernijverleden – bij het bestuderen van de maatschappelijke vraagstukken in het verleden en het heden, met bijzondere aandacht voor thema’s als rechtsgelijkheid, rechteloosheid en rechtsherstel, migratie, racisme en discriminatie, burgerschap en processen van in- en uitsluiting.

De Anton de Kom leerstoel maakt deel uit van het eerherstel van de Surinaamse schrijver en verzetsheld en beoogt een intensivering van de samenwerking met de Anton de Kom Universiteit van Suriname. Hoogleraar Guno Jones verricht de werkzaamheden dan ook jaarlijks deels vanuit de VU Amsterdam en deels vanuit de AdeKUS.

De zitting is op vrijdag 21 juni 2024 om 15.45 uur precies, in de aula van de universiteit, De Boelelaan 1105, Amsterdam. De rede is ook te volgen via www.youtube.com/VUBeadlesOffice