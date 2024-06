Herdenking 151 jaar Hindoestaanse immigratie in Suriname

Het is vandaag precies 151 jaar geleden dat de eerste groep Brits-Indische immigranten voet aan wal zette in Suriname om als contractarbeiders te werken. Ze kwamen met het schip de ‘Lalla Rookh’ vanuit India op 5 juni 1873 aan te Fort Nieuw-Amsterdam in Commewijne.

Met de aanvoer van Hindoestaanse contractarbeiders uit Brits-Indië begon een van de meest belangrijke immigraties voor Suriname. Vaak waren het de negatieve omstandigheden in eigen land die de immigranten ertoe dreven in te gaan op de verhalen van de wervers.

De bedoeling was na een tijdelijk verblijf terug te keren naar het land van herkomst. Velen zijn echter achtergebleven en zagen in Suriname een nieuw begin.

De arbeiders werden voor een periode van vijf jaar onder erbarmelijke omstandigheden te werk gesteld op de plantages. Er waren geen toereikende medische voorzieningen, een karig loon en barakken om in te wonen. Het waren verpauperde boeren, landlozen, landarbeiders en mensen met familieproblemen. Maar deze boeren zagen in Suriname een nieuw begin. Een toekomst die begon met een schone lei in Suriname.

De komst van deze immigranten wordt vandaag herdacht bij het standbeeld van Baba en Mai in Paramaribo. Het geheel begint om 17.00 uur.