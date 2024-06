Auto vliegt uit beruchte bocht Magentaweg en belandt in trens

Het was vanmorgen vroeg weer raak in Suriname. Een personenauto vloog uit de beruchte bocht in de Magentaweg en kwam in de trens terecht.

De bestuurder verklaarde dat hij in de bocht de controle over het stuur verloor, waardoor de wagen regelrecht in de trens belandde.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

De wagen is door een ingeschakelde sleepdienst uit de trens getakeld en afgevoerd.