Abiamofo: “President praat morgen met beide partijen EBS; onterechte focus op Leo Brunswijk”

De Surinaamse president Chan Santokhi heeft besloten om in te grijpen in het voortdurend dispuut tussen de directie van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) en de personeelsbond (OWOS).

“Heel binnenkort, als ik het goed heb morgen dat beide partijen uitgenodigd worden door de president en vicepresident. En daarna wordt ook de persoon van Marciano Hellings gehoord”, zei minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen woensdag voor aanvang van de Raad van Ministers (RvM)-vergadering.

Vanaf 13 mei zijn de werkzaamheden bij de EBS ontregeld. Diverse werkzaamheden liggen stil. Een oplossing in deze zaak is nog niet in zicht, maar groeit juist verder uit in een persoonlijke vete tussen directeur Leo Brunswijk richting de ontslagen bondsvoorzitter Marciano Hellings.

De bewindsman benadrukte het onterecht te vinden dat steeds de focus wordt gelegd op Leo Brunswijk, omdat het energiebedrijf uit vier directieleden bestaat en de totale directie altijd bij alle correspondentie hun handtekeningen plaatst.

Hellings ging in beroep bij de Arbeidsinspectie tegen zijn ontslag, waarna de Arbeidsinspectie bezwaar tegen het ontslag heeft aangetekend.

De directie stapte hierna naar de Ontslagcommissie. Totdat de Ontslagcommissie een eindoordeel kenbaar maakt, wordt Hellings op non-actief gesteld.