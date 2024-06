27-jarige man dood aangetroffen in woning

Een 27-jarige jongeman is dinsdag dood aangetroffen in een woning aan de Vreugdeweg in Suriname.



Vernomen wordt dat de man in kwestie voor het laatst op zondag was gezien, op een feestje.

Tot dinsdagmiddag had de familie hem niet gezien waarna zij een onderzoek in de woning instelde. Daar werd hij liggend op z’n buik op een bed aangetroffen.

Na de ontdekking werd de Surinaamse politie ingeschakeld. Een ingeschakelde arts heeft geen tekenen van misdrijf op het lijk waargenomen.



Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt beslist of het lijk wordt vrijgeven of in beslag wordt genomen voor obductie.