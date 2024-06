SLM speelt cruciale rol in ondersteuning groeiende olie-en gassector Suriname

De Surinaamse Luchtvaartmaatschappij Surinam Airways (SLM) neemt van 4 tot 7 juni voor de vierde keer deel aan de Suriname Energy, Oil & Gas Summit 2024 (SEOGS 2024). Volgens Steven Gonesh, directeur van de SLM, is deelname belangrijk en vormt dit een belangrijke stap voor de luchtvaartmaatschappij en Suriname als geheel.

Gonesh geeft aan dat de SLM een cruciale rol speelt in de ondersteuning van de groeiende olie- en gassector in Suriname door verschillende diensten aan te bieden. Betreffende passagiersvervoer verwacht SLM een toename in het aantal reizigers, met name arbeidskrachten die zich in Suriname zullen vestigen voor werk in de olie- en gasindustrie.

De luchtvaartmaatschappij wil deze stroom opvangen en faciliteren. SLM biedt ook chartervluchten aan, specifiek voor de olie- en gasindustrie. Deze dienst die zij in het verleden al hebben uitgevoerd en zal nu opnieuw worden aangeboden. Via hun dochteronderneming, Saks, verzorgt SLM vrachtafhandeling op de luchthaven, wat essentieel is voor de logistieke behoeften van de olie- en gassector.

Ook biedt SLM cateringdiensten aan op de luchthaven en heeft de capaciteit om deze diensten uit te breiden naar de olie- en gasindustrie. Daarnaast verzorgen ze grondafhandelingen, wat een integraal onderdeel is van luchthavenoperaties.

SLM bezit hotels in Nickerie en Paramaribo, wat belangrijk is voor het huisvesten van de toenemende stroom werknemers en bezoekers. De hotels bieden niet alleen accommodatie maar ook ontspanningsmogelijkheden na het werk. Via Mets Travel & Tours biedt de SLM mogelijkheden voor ecotoerisme, “Dit is erg aantrekkelijk is voor de werknemers en hun gezinnen om van de natuurlijke schoonheid van Suriname te genieten”, benadrukt de SLM directeur.

Gonesh geeft ook aan dat SLM’s uitgebreide dienstenpakket het bedrijf een waardevolle partner maakt in de groeiende olie- en gasindustrie van Suriname. “De luchtvaartmaatschappij streeft ernaar om niet alleen passagiers te vervoeren, maar ook een breed scala aan ondersteunende diensten te leveren die essentieel zijn voor de infrastructuur en logistiek van deze sector. Door actief deel te nemen aan SEOGS, zet SLM zich in om een belangrijke speler te blijven in deze cruciale periode van ontwikkeling voor Suriname”, aldus de bedrijfsleider.