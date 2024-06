Rusland: “Zonder verantwoordelijke leiders zal Suriname sjeiks erbij krijgen maar nog steeds pienaren”

Volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland is het belangrijk dat het Surinaamse volk de juiste partijen kiest op 25 mei 2025. Belangrijk, omdat in 2028 de eerste oliedollars de staatskas zullen binnenstromen. Want, stelt hij, indien er voor verkeerde partijen wordt gekozen zal het volk nog steeds in dezelfde pienarie blijven.

“Als het volk een verkeerde keus op 25 mei 2025 maakt en voor verkeerde partijen kiest, dan is het echt wel afgelopen voor onze generatie. Want als je niet in staat bent het land op een verantwoorde en deskundige manier te besturen, dan wiens 10 miljard kon na insei…mi kan teigi unu tak dow bos eng. Het gaat verdwijnen.

We gaan wel een paar sjeiks erbij krijgen, maar het volk gaat nog steeds pienaren. Als er een verkeerde keuze wordt gemaakt dan gaan we nog steeds een paar slaven hebben en een paar slavenmeesters die schatrijk gaan worden. Dat willen wij als NPS absoluut niet hebben”, zei de NPS-leider zaterdag op een structurenvergadering in Grun Dyari.

Rusland merkte op dat het volk zelf kan zien dat er momenteel een strijd tussen politieke leiders, ook in de regeringstop, wordt gevoerd over wie precies de eerstvolgende president van Suriname wordt. En dit alles, omdat men weet dat de oliedollars zullen binnenstromen en men flink feest kan vieren.

“En daarom dat je vanaf dag één op het hoogste niveau merkt dat er een strijd is. Den man ne vertrouw den eigi schaduw”, benadrukte de politicus. De NPS is voorstander en zal volgens hem er alles aan doen om ervoor te zorgen dat alle Surinamers kunnen profiteren van de rijkdommen van Suriname.

De partijvoorzitter ging ook in op de kwestie met betrekking tot het probleem met de statuten van de NPS bij het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Om geen enkel risico te nemen, zal de partij haar statuten toch wijzigingen op een regulier congres op 7 juli. Daar zullen enkele aanpassingen in de statuten worden aangebracht.

Rusland benadrukte dat niets en niemand de NPS zal kunnen weerhouden om deel te nemen aan de verkiezingen van 25 mei 2025.