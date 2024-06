PURP lanceert bouwwerkzaamheden rehabilitatie Waterkant

Als onderdeel van het Paramaribo Urban Rehabilitation Programma (PURP) krijgt de Waterkant een facelift. De lancering hiervan heeft plaatsgevonden op 3 juni 2024 op het oud vlaggenplein dat ook deel wordt van de rehabilitatie van de Waterkant. Volgens planning moet het project na 15 maanden opgeleverd worden.

De voorbereidingen van het project zijn reeds 2 jaar eerder begonnen. Het tijdelijk verplaatsen van de souvenir- en etenstenten heeft een rol gespeeld waardoor de werkzaamheden later moesten beginnen. Onderdirecteur Cultuur Clifton Braam zegt dat het een duurzaam project is waarvan Suriname lang zal profiteren.

Het oud vlaggenplein zal omgebouwd worden tot een amfitheater die mooi gemaakt zal worden voor entertainment. Verder zal vanaf het parkeerterrein van de Nationale Assemblee tot aan het Waaggebouw gewerkt worden. “De hele plek krijgt een facelift dat wil zeggen dat er nieuwe banken komen, meer verlichting, verharde looppaden, veel meer groen, twee toilettengroepen en ook een multifunctionele ruimte waar kinderen kunnen rolschaatsen of andere spelletjes kunnen spelen en event houden”, deelt projectmanager Natasje Deul.

Er is maandenlang gewerkt en gesproken met de bedrijven in de buurt om voorbereiding te treffen op het mogelijk ongerief dat kan ontstaan als gevolg van de werkzaamheden, zoals de beperkte parkeergelegenheid. “De parkeerruimte voor de Centrale Bank van Suriname wordt beperkt en is er rekening gehouden met waarde transport. Van de andere bedrijven wordt er verzocht elders te parkeren”, aldus Deul.

Er wordt daarnaast samen met de districtscommissaris gewerkt aan een actieplan voor de daklozen waarbij fondsen worden gezocht voor het accommoderen van deze groep. Het project wordt gefinancierd middels een lening van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), die uitgevoerd wordt door het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, met name het Project Implementation Unit PIU van het directoraat Cultuur.

De bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Baitali NV. en de supervisie wordt gedaan door ILACO NV.