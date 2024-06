Ondernemer achtervolgd en beroofd van 30.000 USD

Vier gemaskerde en gewapende criminelen hebben dinsdagmiddag een ondernemer overvallen aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname.



Vernomen wordt dat de benadeelde met zijn partner van Commewijne naar de Nieuw Weergevondenweg reed. Ze parkeerden hun auto voor een zaak en stapten met het geld uit. Op dat moment werden ze overvallen.



Op vastgelegde camerabeelden is te zien dat de daders in een grijze Toyota Vitz op de weg keerden bij de winkel waar de ondernemer zijn auto had geparkeerd. De vrouw stapte uit en daarna de ondernemer.

Op dat moment stapte een van de daders uit de auto en rende op de ondernemer af (foto 1). Hij pakte hem van achteren beet, waarna de andere drie uit de auto stapten. Nadat ze de man overvielen renden ze binnen enkele seconden weer naar de auto (foto 2) en gingen ervandoor.

Volgens de benadeelde gaat het om 30.000 US dollars die hij gewisseld had op Commewijne. Het vermoeden bestaat dat de daders hem vanaf daar hebben achtervolgd. Na de daad zijn de rovers richting Magentakanaalweg gereden.



De politie van Latour heeft de zaak in onderzoek. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.