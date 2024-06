Lijk van in Saramaccarivier verdronken man geborgen

Het ontzielde lichaam van de 50-jarige Orlando Pinas, die zaterdag te Totikamp in de diepte van de Saramaccarivier verdween, is maandagochtend geborgen.

Het slachtoffer was zaterdagochtend uit huis vertrokken om zijn visnetten te checken en is daarna niet teruggekeerd.

Volgens de familie zou iemand, die bij de oever stond, het slachtoffer hebben gezien toen hij in het water was gevallen. Omstanders hebben met een boot getracht Pinas te redden, echter verdween hij in de diepte.



Maandagochtend rond 09.00 uur werd het ontzielde lichaam van Pinas in de rivier gesignaleerd en geborgen.

In het belang van het onderzoek is het lijk door de politie na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen.