Lichaam van te Kowru Kriki verdronken jongeman geborgen

Het lichaam van de 19-jarige jongeman, die zondagmiddag in de diepte van het water verdween te Kowru Kriki in Suriname, is vandaag geborgen.



Vernomen wordt dat het lijk vanmorgen bij planten in het water (foto) gelokaliseerd werd te Sabana Park. De politie van Zanderij schakelde de desbetreffende instanties in, om het stoffelijk overschot uit de kreek te halen.

Afgelopen zondag kreeg de politie de melding van het verdrinkingsgeval binnen. De wetsdienaren gingen ter plaatse waar ze te woord werden gestaan door een vrouw die aangaf, dat zij met een groep de locatie had aangedaan voor vertier.

De 19-jarige Jimmy ging op een gegeven moment met anderen van de groep voor een wandeling en daarna om te zwemmen.

Tijdens het zwemmen verdween de jongeman in kwestie plotseling in de diepte, waarna de Surinaamse politie meteen werd ingeschakeld.