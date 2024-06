Jenny Simons stelt zich kandidaat voor voorzitterschap NDP

Jenny Simons zal zich kandidaat stellen voor het voorzitterschap van de Nationale Democratische Partij (NDP). Met de veroordeling en onderduiking van partijvoorzitter Desi Bouterse wil de paarse partij eventuele problemen bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS) voorkomen. Vandaar dat er binnenkort bestuursverkiezingen zullen worden gehouden.

Simons, die momenteel ondervoorzitter is, is ook kandidaat voor het hoofdbestuur. “Er zijn heel veel mensen die mij gevraagd hebben dat te doen. En niet alleen vanuit de basis van de partij, maar zelfs tot in de top. Dus als ik iets wil doen binnen de partij en verder bezig wil blijven dan denk ik dat ik daaraan gehoor moet geven”, zei Simons in een radio-interview op LIM FM.

Het wachten is nu op de verkiezingscommissie. De oud-parlementsvoorzitter verwacht dat er meerdere kandidaten zullen zijn.

De politica stelt een doel te hebben dat de NDP zich weer plaatst in de positie waarbij zij deel kan uitmaken van het bestuur. “Maar dan moeten we de fouten die gemaakt zijn niet meer maken. Belangrijker nog moet de partij proberen om een voorhoedepositie in te nemen om toch wel andersoortige politiek te gaan voeren in Suriname. De NDP in een voorhoedepositie te plaatsen om het volk te leren dat we ongeacht etniciteit als Surinamers samen moeten werken aan de vooruitgang van onze gemeenschap. Dat we voor elkaar moeten zorgen als etnische groepen en op die manier het land duurzaam tot een welzijnssamenleving kunnen maken”, stelt de NDP’er verder.

Simons heeft eerder aangegeven dat indien de partij en het land dat vragen, zij openstaat om president van Suriname te worden. Daarnaast heeft zij ook een deskundig team nodig. Binnen de NDP is er al enkele jaren een groep die Simons als staatshoofd van Suriname wil zien.

“Nu is de tijd aangebroken dat de partij gaat aangeven of ze dat willen. We moeten ermee dealen, want meneer Bouterse is er niet. De partij moet verder. Want als je de partij laat vervallen, dan heeft hij zijn leven ook voor niemendal aan de partij gegeven. Dan was het allemaal voor niets”, aldus de politica.