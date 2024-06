Help om drieluik ‘Schitterende schaduw’ naar Suriname te brengen

Het drieluik ‘Schitterende schaduw’, dat bestaat uit drie muziek- en danstheatervoorstellingen en gebaseerd is op historische feiten van het koloniaal en slavernijverleden van Nederland is deze maand te zien Suriname! Steun hen hier om dit helend werk naar Suriname te brengen!

Hiervoor is een speciale crowdfundingsactie opgestart door stichting Reframing HERstory Art Foundation uit Arnhem. Deze stichting brengt via podiumkunsten bewustwording over dit gedeeld verleden.

De Schitterende schaduw voorstellingen zijn

1. Margaretha, over een gravin op een schilderij met in haar schaduw een zwarte jongen.

2. ANNA, over een tot slaafgemaakte vrouw, geboren op plantage Vossenburg in Suriname, die naar Arnhem werd gebracht.

3. Louise, over een 18e eeuwse vrouw uit de gegoede burgerij van Arnhem, die een protest tegen slavernij maakt van haar borduurwerk.

Dit jaar gaat het gezelschap bestaande uit cast & crew van 17 mensen naar theater Thalia in Paramaribo, voor de voorstellingen maar ook voor het geven van workshops.

“We komen dicht bij de bron, want dit verleden heeft zich ook in Suriname afgespeeld, Het is noodzakelijk om ook met Surinaams publiek deze unieke ervaring te delen. Het is tijd om Suriname te betrekken in het herdenken van 150 jaar afschaffing van de slavernij, daar het Nederlandse koloniale slavernijverleden in Suriname heeft plaatsgevonden.

Via dans, komen we zonder woorden, bij onze emoties, een mooie manier om het verleden te doorvoelen, individueel, maar ook als community, samen met de spelers, dansers en andere leden van het publiek. In de workshops spreken we embodied knowledge, de kennis van het lichaam, aan en wordt men in beweging gezet. Via het lichaam worden aspecten van trauma en rouw aangesproken en collectief bewogen en doorvoeld. Dit leidt tot bewustwording, maar ook tot meer begrip van ons zelf en elkaar!

Uw bijdrage maakt mogelijk dat onze crew van 17 mensen ons helend werk in Suriname kan brengen. Specifiek gaat dit naar een deel van de reis en het verblijf in Suriname voor onze crew!” Steun jij hen om dit helend werk naar Suriname te brengen?