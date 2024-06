Buschauffeur schiet zichzelf dood op verjaardag

Een buschauffeur in Suriname heeft maandagavond een einde aan zijn leven gemaakt door zichzelf met een jachtgeweer dood te schieten. Dit gebeurde rond 23.30u aan de Martin Luther Kingweg.



De man was gisteren jarig en was op dat moment met zijn partner thuis. Volgens de vrouw was ze in bad toen ze plotseling een knal hoorde. Ze ging snel kijken en zag tot haar grote schrik haar man roerloos in de woonkamer liggen met een schotwond.

De vrouw schakelde de Surinaamse politie in waarna de politie van Houttuin ter plaatse kwam.

Het slachtoffer werd liggend op zijn rug in de woonkamer aangetroffen. Hij vertoonde een schotwond in het gelaat. Volgens zijn partner en een boer van de overledene die ter plaatse verscheen, zou het motief voor de daad zijn dat hij veel schulden had.

Nadat de arts de dood vaststelde mocht het lichaam naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis worden vervoerd.



Het is nog niet bekend of het lijk mag worden afgestaan aan de nabestaanden voor de uitvaart. De politie heeft in de woonkamer het jachtgeweer dat gebruikt is, aangetroffen en in beslag genomen.