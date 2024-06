Belastingdienst houdt interne kick-off meeting over online registratie inkomstenbelasting

In het kader van de digitalisering van de bedrijfsprocessen, als onderdeel van het hervormingstraject bij de Belastingdienst Suriname, is er een aanvang gemaakt om het indienen van aangiften voor de inkomstenbelasting, online mogelijk te maken.

Na de introductie van de online aangifte voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde (btw) vanaf januari 2023 en de Loonbelasting (LB) en premie AOV in januari 2024, zullen ook de aangiften voor de Inkomstenbelasting (IB) ingaande januari 2025 in het online aangifte portaal van de Belastingdienst moeten geschieden.

Als onderdeel hiervan is het ‘Project Online Registratie Inkomstenbelasting’ gestart op donderdag 30 mei 2024 met een interne kick-off bijeenkomst gehouden voor het personeel van de Inspectie der Directe Belastingen, de Inspectie Omzetbelasting en het Ontvangkantoor der Directe Belastingen. Tijdens deze samenkomst heeft de directie van de Belastingdienst informatie gegeven over het belang van het project, de planning en de wijze waarop leidinggevenden en medewerkers van de Dienst kunnen bijdragen aan het succes van dit project.

Om het online indienen van aangiften voor de inkomstenbelasting mogelijk te maken dienen alle zelfstandige belastingplichtigen (zowel de natuurlijke personen als lichamen) eerst geregistreerd te worden alvorens ze hun aangiften in het online portaal kunnen indienen. Het ‘Project Online Registratie Inkomstenbelasting’ is in dit kader opgestart om deze groep op tijd, vóór 1 januari 2025, online geregistreerd te krijgen.

Binnenkort zal de Belastingdienst starten met een uitgebreide voorlichtingscampagne om het publiek meer informatie te geven over de online registratie voor de Inkomstenbelasting.