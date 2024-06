Verdachten roofmoord ook betrokken bij zware mishandeling en afpersings door agenten

De twee verdachten Anil D. en Judah B., die onlangs door de politie in Suriname waren aangehouden in de roofmoordzaak aan de Twee Kinderenweg, zijn eveneens betrokken bij twee andere zaken.

Het gaat ten eerste om een zaak waarbij waarbij in april van dit jaar een dakloze man zwaargewond werd aangetroffen op het terrein van Surivillage. De andere zaak is die waarbij een aantal politieagenten afgelopen weekend werden aangehouden terzake afpersing en knevelarij.

Het dakloze slachtoffer vertoonde zware brandwonden en steekverwondingen over zijn gehele lichaam. Uit onderzoek van de Surinaamse politie is gebleken dat Anil D. en Judah B. de verdachten waren van deze mishandeling. Er is echter nimmer gewerkt aan de opsporing van deze verdachten.



Bovendien werden de twee enige dagen later door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) aangehouden voor illegaal vuurwapenbezit. Omdat het slechts om één vuurwapen ging, werden beide verdachten na te zijn voorgeleid, in vrijheid gesteld.



De politieagenten van Geyersvlijt, bij wie de mishandelingszaak in behandeling was, hebben op verzoek van beide verdachten, bewust verzuimd om te rapporteren dat deze verdachten ook betrokken waren bij de mishandelingszaak.

Aan het slachtoffer in die zaak werd 10.000 Surinaamse dollars geboden om de aangifte in te trekken. Drie agenten ontvingen elk 1.000 US dollars van Anil D. en Judah B., om de mishandelingszaak in de doofpot te stoppen. Deze drie agenten S.S., A.A. en A.O. zitten nu vast.

Pas toen beide verdachten waren aangehouden voor de roofmoord van de 78-jarige A. Alimahomed aan de Twee Kinderenweg, kwam de mishandelingszaak aan het licht.

Gebleken is dat het dossier van de mishandeling is weggemaakt. Ook de doktersverklaring van het slachtoffer dat door de politie was opgehaald bij Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis, zou nergens te vinden zijn.



Vernomen wordt verder dat de afpersingszaak aan het licht kwam omdat de aangehouden agent S.S. één van de verdachten opbelde om met hem te praten over het geld en de mishandelingszaak. Op het moment dat hij belde vond echter het verhoor plaats van de verdachte, waarbij de onderzoekende politieman mee kon luisteren naar het gesprek tussen de verdachte en de politieman S.S.