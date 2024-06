Politieagent schiet man bij gevecht tijdens streetparty

Een politieagent heeft afgelopen nacht rond 02.45 uur een man in zijn bovenarm geschoten bij een gevecht tijdens een streetparty aan de Grandostraat in Suriname. Het slachtoffer heeft een in- en uitschot opgelopen.



Vernomen wordt dat beide partijen zich bij de streetparty bevonden. Op een gegeven moment is de politieman tegen de auto van het slachtoffer gaan leunen.

Er ontstond een gehaal en getrek over het leunen tussen partijen en op een bepaald moment brak er een gevecht uit. Daarbij haalde de politieman zijn dienstwapen tevoorschijn en schoot op zijn tegenstander.

De agent was samen met zijn vrouw en een vriend op de locatie. Na het voorval verlieten ze de plaats. De politie van Kwatta was ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer heeft zich later op het bureau aangemeld nadat hij zich medisch had laten behandelen bij de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De politie van Kwatta heeft de politieman in kwestie ontwapend. Het verdere onderzoek is overgedragen aan de afdeling Onderzoek Personeelszaken (OPZ).