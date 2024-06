Panka: “Vanaf de NPS de NDP is gaan bestrijden, zijn zij kleiner geworden en wij vijfmaal groter”

“Vanaf de NPS ons is gaan bestrijden, zijn zij kleiner geworden en wij groter. Nu zijn wij vijfmaal groter dan de NPS”, aldus NDP-woordvoerder Ricardo Panka in het programma Bakana Tori.

Panka voerde aan dat de groene partij in de afgelopen jaren steeds de kwestie van de 8 decembermoorden tegen Desi Bouterse in de verkiezingspropaganda heeft gebruikt om de NDP te bestrijden. En de manier waarop de paarse partij werd bestreden, had volgens hem niets te maken met argumenten op politiek en beleidsgebieden.

“Het ging veel om dat 8 december ding. Dat was die issue. En dat heeft hun geen windeieren gelegd. Wij hebben onze politieke tegenstanders nooit behandeld als vijanden, maar als politieke tegenstanders. Wij zijn zover gegaan om juist uit hun midden mensen te halen om het beleid te komen ondersteunen. Dus we moeten daarvan afstappen. De aanstaande verkiezingen is er geen issue meer over 8 december. Kom met beleid en kom het volk zeggen wat je gaat doen, wat je gaat veranderen, hoe je dat gaat doen en met wie je het gaat doen”, aldus Panka.

Nu NDP-voorzitter Desi Bouterse vanwege zijn veroordeling voor meervoudige moord en het feit dat hij ondergedoken is, niet meer beschikbaar is voor de paarse partij ziet Panka een soort wapenstilstand of staakt het vuren tussen de NPS en NDP. Zo een wapenstilstand kan de NPS mogelijk dan bewegen tot een eventuele samenwerking met de NDP na 25 mei 2025.

“We hebben nu een politieke situatie in het land waarbij mensen het geloof verloren hebben in de politiek en politici. En wij moeten dat vertrouwen weer gaan herstellen. En dat gaat maken dat we andersoortige politiekvoering gaan moeten presenteren aan die samenleving. Ik kan veel zeggen over de NPS en de NPS kan ook veel zeggen over de NDP. Maar waar brengt het die samenleving naar toe? Moeten we niet vooruitkijken?”, aldus Panka.