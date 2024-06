Man aangehouden voor verkrachting 8-jarige stiefdochter

De politie van Albina heeft op vrijdag 31 mei P.R. aangehouden ter zake verkrachting en gemeenschap met kinderen. De verdachte, zijnde de stiefvader van een 8-jarig meisje, heeft zich schuldig gemaakt aan bovengenoemde strafbare feiten met het kind.

Op woensdag 29 mei kwam de moeder van het slachtoffer thuis en zag haar kind op de schoot van haar man zitten. De vrouw vroeg aan hem wat dat te betekenen had en haar dochter antwoorde dat ‘oompie had gezegd dat ze op zijn ding moest komen zitten’.

De moeder deed aangifte en het kind werd naar de dokter verwezen. De arts bevestigde na het onderzoek dat het maagdenvlies van de jeugdige niet meer intact is .

De verdachte is na te zijn voorgeleid in overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De politie van Albina heeft de zaak in onderzoek.