Kwaadwilligen hacken Facebookpagina FHR en delen pikante beelden

Het FHR Insitute for Higher Education in Suriname heeft sinds afgelopen week te maken met kwaadwilligen van de Democratische Republiek Congo, die de oude Facebookpagina van de hogeschool hebben overgenomen.

Op de tijdlijn van de pagina worden pikante foto’s en filmpjes geplaatst. Dit tot grote verbazing van de 22.000 volgers van de pagina. De gedeelde beelden doen de wenkbrauwen van menig bezoeker fronsen.

Het FHR doet een beroep op een ieder om de oude Facebookpagina van de school te rapporteren en de nieuwe pagina te volgen voor de updates van de school.

De Surinaamse justitiële autoriteiten verkeren momenteel in een volledig verhoogde paraatheid. Dit vanwege het feit dat het Cyber Security Incident Response Team van het Directoraat Nationale Veiligheid (DNV-CSIRT) donderdag heeft laten weten, dat het Surinaams overheidsnetwerk te maken heeft met zogeheten malware-aanvallen.

Donderdagochtend was de status op Yellow Alert, hetgeen een lopende aanval -of vermoedelijk op handen zijnde aanval inhoudt, die kan leiden tot een toename van de latente en/of lokale verbindingen uitvallen. Laters is het aangepast naar positie 3. Code: Oranje. Het betekent dat de lopende aanval toeneemt.