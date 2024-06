Kanapé: “Gajadien moet zich schamen om te zeggen dat ABOP ze heeft geschaad”

ABOP-fractieleider Obed Kanapé heeft gereageerd op de recente uitspraak van zijn coalitiegenoot Asiskumar Gajadien, die vorige week op een massameeting aangaf dat de samenwerking met coalitiepartners, waaronder ook ABOP, de VHP de afgelopen vier jaren enorm heeft gekost en het imago van de partij ook nog heeft geschaad. Op basis daarvan vroeg Gajadien de Surinaamse kiezer om de VHP 34 zetels te geven in 2025.

Kanapé vindt dat zijn coalitiegenoot zich moet schamen om de ABOP van zoiets te beschuldigen, omdat de VHP juist bestaat uit grote machtsmisbruikers.

“Wang sma san abi makti maar e verpest makti, e misbruik makti, nooit ie no man gi moro makti. Want den man dya na grote machtsmisbruikers. A musu syen fu opo en mofo en taki dati ABOP schaad den”, zei Kanapé vrijdagavond op een ABOP-vergadering in Commewijne.

De politicus merkte op dat de geelzwarte partij in het verleden samengewerkt heeft met de partijen in het Nieuw Front, de NDP en andere politieke organisaties. Maar, stelt Kanapé, wanneer je steeds ja zegt zal een ieder van jouw houden.

“Niet de ABOP van toen, niet de ABOP van vandaag en de ABOP van de toekomst, nooit unu musu poti a partij dya ondrofutu no wan sma”, aldus de ABOP-fractieleider.