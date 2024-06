8-jarige jongen valt in waterput en verdrinkt

Een 8-jarige jongen is zondagmiddag rond 17.30 uur in een waterput gevallen en verdronken in Suriname. Dit geval deed zich voor te Zorgvliet in het district Commewijne.



Vernomen wordt dat Safarijoh Kromokarijo water van de put voor het huis was gaan halen om het toilet door te spoelen. Op een gegeven moment viel hij in het water en verdronk.

De moeder ontdekte haar zoon in de put, maar hij was reeds overleden. De politie van Mariënburg kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.



Het ontzielde lichaam is afgevoerd naar het mortuarium. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het lijk afgestaan aan de nabestaanden.