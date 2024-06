45 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Suriname en Cuba

Afgelopen weekend markeerde een bijzondere mijlpaal in de geschiedenis van de bilaterale betrekkingen tussen de Republiek Cuba en de Republiek Suriname. Op vrijdag 31 mei 2024 werd namelijk het 45-jarig jubileum van de diplomatieke betrekkingen tussen deze twee landen gevierd.

Het evenement, dat plaatsvond in het Torarica Resort, werd bijgewoond door onder andere Dew Sharman, vicevoorzitter van DNA, Albert Ramdin, minister van Buitenlandse Zaken, Internationale Business en Internationale Samenwerking (Bibis), Fakri Rodriguez Pinelo, ambassadeur van Cuba in Suriname en zijn echtgenote, Li Liu Jiménez Chang, en diplomatieke vertegenwoordigers.

President Santokhi benadrukte dat het 45-jarig jubileum zeer belangrijk is voor beide landen. Hij vindt dat de langdurige samenwerking en vriendschap tussen Suriname en Cuba heeft geresulteerd in belangrijke samenwerkingsprojecten op het gebied van voornamelijk onderwijs en gezondheidszorg. Suriname heeft waardevolle steun gekregen van Cubaanse professionals, met name op medisch gebied.

Opmerkelijk in onze decennialange samenwerking is de opleiding van jonge Surinaamse studenten in Cuba. Dit biedt ons de mogelijkheid om de reikwijdte van het onderwijs te verbreden en onze jongeren de kans te geven de regio en haar potentieel te ervaren. Tenslotte gaf president Santokhi aan dat Suriname en Cuba zich opnieuw moeten toewijden aan de principes van eenheid, samenwerking en gedeelde welvaart.

Bovendien is het goed dat ze zich inspannen om de banden te verdiepen en meer samenwerking te bevorderen. “Door de kracht van samenwerking te benutten, kunnen we de dringende problemen aanpakken waarmee onze regio wordt geconfronteerd”, aldus president Santokhi.