32 cursisten ontvangen certificaat Basis Diplomaten Cursus 2024

32 cursisten die de ‘Basis Diplomaten Cursus 2024’ succesvol hebben doorlopen ontvingen hun certificaat op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS). De uitreiking vond plaats op vrijdag 31 mei.

President Chandrikapersad Santokhi die aanwezig was bij dit heugelijk moment feliciteerde de participanten met het behaalde succes en benadrukte dat diplomatie aan de grond staat bij het oplossen van diverse conflicten. Alle conflicten eindigen bij de onderhandelingstafel. Dialoog, consultaties, betrokkenheid en uiteindelijk het onderhandelen, zijn cruciaal in het vinden van een weg vooruit.

Het staatshoofd drukte daarnaast de groep op het hart om ten alle tijden het Surinaams belang voorop te stellen. “Diplomatie is een zeer specialistische vak en vereist dan ook een sterke en goed ontwikkelde visie en brede kijk op zaken,” sprak de president.

Minister Albert Ramdin sprak de aanwezigen bij de plechtigheid toe en riep de cursisten op om zich verder op te leiden en zich te verdiepen in diverse vraagstukken die van belang zijn voor Suriname. De bewindsman benadrukte het belang van zelfdiscipline, voortdurend leren, strategisch en analytisch denken, evenals volharding en doorzettingsvermogen als belangrijke vaardigheden voor diplomaten. Het succesvol afronden van de cursus is een beginpunt in de diplomatie.

“We zijn allemaal ook ergens ook begonnen, het is een proces, een loopbaan die dagelijkse inzet vereist.” Hij gaf verder aan dat er veel animo is geweest voor de cursus met maar liefst 135 aanmeldingen, waarvan na selectie 35 in eerste instantie zijn gestart met de cursus. Volgens Ramdin wordt gelet op het succes van de cursus binnen afzienbare tijd nog een opleiding gestart, waarbij kandidaten zich wederom kunnen aanmelden.

De minister bedankte alle actoren bij de totstandkoming en het verzorgen van deze belangrijke cursus. Deze cursus werd verzorgd door het Suriname Diplomaten Instituut, een werkarm van het ministerie van BIBIS In de acht weken durende cursus zijn ruim 30 onderwerpen aan de orde gekomen. Deze omvatten, onder andere, het actief luisteren en onderhandelen, de fundamentele vaardigheden voor diplomaten om effectief te communiceren en tot overeenstemming te komen, praktische vaardigheden zoals kennis van kleding en protocol, alsook de Engelse taal, die zeer belangrijk is voor internationale relaties en bij onderhandelingen.

De ‘Basis Diplomaten Cursus 2024’ biedt een platform om vaardigheden te ontwikkelen en te verfijnen, met als doel een nieuwe generatie diplomaten op te voeden die klaar staan om uitdagingen aan te gaan en positieve veranderingen te brengen in een steeds veranderende wereld.