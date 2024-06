Suriname Economic Oversight Board bestaat 1 jaar

De Suriname Economic Oversight Board (SEOB) herdacht op 1 juni 2024, haar eerste jubileum. De SEOB is een initiatief van de private sector met een vertegenwoordiging uit de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Surinaamse Bankiersvereniging (SBV) en de vakbeweging.

Doelstellingen

De primaire doelstelling van de SEOB is het monitoren en adviseren van de regering over

de implementatie van het IMF-programma en de daarbij behorende economische indicatoren. Ook evalueert het orgaan de impact van de maatregelen op de economie en

de samenleving. Het streven van SEOB is om alle stakeholders op een rationele, integrale

en transparante manier te blijven informeren over de voortgang van het IMF-programma.

Realisaties 2023-2024

Sinds haar oprichting heeft SEOB diverse gesprekken gevoerd, waaronder:

Overleg met het Technisch Team van het Tripartiet Overleg;

Highlevel overleg met de IMF-missie in het kader van de 4e

, 5e en 6e review;

, 5e en 6e review; Overleg met diverse stakeholders waaronder het Ministerie van Financiën en

Planning, de Belastingdienst, Bureau Staatsschuld Suriname en AML-PIU.

Uit deze overlegmomenten zijn er belangrijke resultaten bereikt:

Planning, de Belastingdienst, Bureau Staatsschuld Suriname en AML-PIU. Uit deze overlegmomenten zijn er belangrijke resultaten bereikt: Het transparanter maken van macro-economische en fiscale data voor de

samenleving. Op de website www.seob.sr wordt deze data in de vorm van

statistieken gepresenteerd;

samenleving. Op de website www.seob.sr wordt deze data in de vorm van statistieken gepresenteerd; Integraal communiceren van de IMF-maatregelen en de impact hiervan op de

samenleving, door het publiceren van een maandelijks bulletin;

samenleving, door het publiceren van een maandelijks bulletin; Achtergrond van de maatregelen en uitdagingen communiceren naar de

samenleving, door het organiseren van informatiesessies met belanghebbenden

uit de private, publieke en maatschappelijke sector.

Met verschillende instanties is er een samenwerking tot stand gekomen voor de

verstrekking van macro-economische informatie. Daarnaast is de SEOB door het IMF

erkend als volwaardige gesprekspartner, wat de kwaliteit en betrouwbaarheid van haar

werk benadrukt.

Vooruitzichten

De SEOB blijft de voortgang van het huidige programma strikt monitoren. Ter versterking

van de instituten, wordt een IMF-II programma aanbevolen. Het vervolgprogramma moet

de focus leggen op versterking van budgettaire controles, verbetering van transparantie

en verantwoording, en capaciteitsopbouw binnen overheidsinstellingen zoals de

belastingdienst, de rekenkamer, CLAD, en het Bureau voor de Staatsschuld.

Verduurzamen van overheidsfinanciën dient centraal te staan, waarbij het sociaal

programma doelmatig wordt ingericht. Voorts pleit de SEOB voor het opzetten van een

nationaal AML/CFT instituut.

De uitvoering van het huidige IMF-programma blijft een uitdaging voor alle betrokken

partijen. Het voorverkiezings- en verkiezingsjaar kunnen de uitvoering nog meer onder

druk leggen. De SEOB blijft daarom het belang benadrukken van de long-term

commitment van alle betrokken partijen om dit programma tot een succes te maken.