Sampie vraagt ondersteuning ABOP’ers Commewijne om Brunswijk tot president te maken

Volgens ABOP-parlementariër Edgar Sampie bestaat de Surinaamse regering uit twee groepen. Aan de ene kant is er een groep (VHP) die zich alleen focust op de rijken, terwijl de andere, in deze de ABOP, zich focust op de armen.

“Ik ben toch blij dat ABOP in deze regering zit om te kunnen waken. Want te yu luku a regering dan ye si wan duidelijk verschil. Wan groep san e denki soso den gudu man, nanga wan groep san e denki den poti man. En ABOP na a groep san e denki den potiman”, zei Sampie vrijdagavond op een ABOP-vergadering in Commewijne.

Volgens de parlementariër zorgt de geelzwarte partij binnen de regeringscoalitie ervoor dat de koek eerlijk verdeeld wordt en ook gaat naar de armen. Zo is ervoor gezorgd dat 25.000 grondpapieren zijn uitgereikt, gebieden voorzien zijn van water en elektriciteit, terwijl veel werkloze jongeren aan een baan zijn geholpen.

Sampie deed daarom een beroep aan de partijachterban om het doel van de partij te ondersteunen en ervoor te zorgen dat voorzitter Ronnie Brunswijk daadwerkelijk president van Suriname wordt na 25 mei 2025. Brunswijk zelf zei ervan overtuigd te zijn dat de eerste 600 stemmen uit Commewijne al binnen zijn voor de geelzwarte partij.

Aan de personen die steeds roepen dat de ABOP de stekker uit de coalitie moeten trekken deed Sampie, die ook voorzitter is van het ABOP landelijk jongerenbestuur, een beroep om zichzelf de vraag te stellen over waar precies Suriname zou zijn als ABOP geen deel zou uitmaken van de regering.

“Wat zou er met de jongeren gebeuren? Wat zou er met de armen gebeuren? Ik ben er 100% zeker van dat de gebieden die voorzien zijn van elektriciteit en water, deze gebieden dat niet zouden hebben gehad. Het grootste probleem in Commewijne is de watervoorziening. En al zoveel jaren bespreek ik dit al met de directeur van SWM en hij is bereid om heel Commewijne te voorzien van water.

Het enige wat ons tegenhoudt is dat het geld niet door de minister van Financiën wordt vrijgemaakt. Geeft u de ABOP daarom 100.000+ stemmen en wij zullen ervoor zorgen dat wij meer zullen doen”, aldus Sampie.