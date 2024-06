Real Madrid wint 15e Champions League

Real Madrid heeft zaterdag voor de 15e keer in de clubhistorie de Champions League gewonnen. Real won de finale met 2-0 van Borussia Dortmund op Wembley.

Dani Carvajal scoorde in de 74ste minuut en Vinicius Junior maakte in de 83ste minuut het tweede doelpunt voor de kampioen. Madrid is met 15 titels de absolute winnaar van de Champions League.

Vroeg in de eerste helft schoot Julian Brandt naast voor de Duitsers. Na enige tijd werd een doelpoging van Karim Adeyemi geblokt door Carvajal en raakte Niclas Füllkrug de lat voor Borussia Dortmund, terwijl Real Madrid in de eerste helft niet op doel schoot.

In de tweede helft stopte Gregor Kobel doelpogingen van Toni Kroos uit een vrije trap en Carvajal. Aan de andere kant werd een kopbal van Niclas Füllkrug gepakt door Thibaut Courtois.

In de 74ste minuut opende Carvajal de score met een kopbal uit een hoekschop van Kroos. Negen minuut later verdubbelde Vinícius de voorsprong van Real Madrid, nadat een doelpoging van Jude Bellingham van richting werd veranderd door Nico Schlotterbeck en een kopbal van Nacho werd weggetikt door Kobel.

In de slotfase kopte Füllkrug raak, maar hij stond buitenspel.