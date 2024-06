Man vermoedelijk verdronken in Saramaccarivier

Een 50-jarige man is zaterdag te Totikamp in de diepte van de Saramaccarivier verdwenen. Hij is vermoedelijk verdronken.

De familie van het slachtoffer zegt aan Waterkant.Net dat hun dierbare zaterdagochtend van huis was vertrokken om zijn visnetten te checken. In de middag rond 14.00 uur merkten zijn huisgenoten op dat hij nog niet was teruggekeerd.

De familie zette een zoekactie op touw echter zonder het gewenste resultaat. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een zoekactie is door de autoriteiten op touw gezet maar heeft tot op het moment van schrijven niets opgeleverd.