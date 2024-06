Dienstwapen gewonde politieman gestolen bij aanrijding

Een bromfiets en een personenauto zijn vanmorgen omstreeks 06.20 uur in botsing gekomen aan de Sitalweg in Suriname. De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Bij aankomst werden de bromfietser Sylvano E. (32) politieman, gekleed in uniform en de bestuurder van de personenauto Sharadsingh Kusal R. (34) aangetroffen.

Volgens de aangetroffen situatie en afzonderlijke verklaringen, reed de bromfietser over de Sitalweg, gaande in de richting van de Pandit Paltan Tewarieweg, terwijl de bestuurder van de auto in de tegenovergestelde richting reed. Gekomen ter hoogte van de bocht, kwam de autobestuurder op de rijhelft van de bromfietser met als gevolg de botsing.

De bromfietser raakte daarbij gewond en kreeg hulp van omstanders. Bij de hulpverlening werd het dienstwapen van de politieman door een van de omstanders weggenomen.

Het slachtoffer werd met de ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor medische behandeling.

Beide voertuigen hadden aanzienlijke blikschade en zijn in opdracht van de politie weggesleept. Het onderzoek duurt voort.