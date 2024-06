Akiemboto blijft ideologie NDP ondersteunen

Oud-minister Sergio Akiemboto deelde tijdens een vergadering van de NDP in Pontbuiten vrijdagavond mee dat hij de ideologie van de paarse partij in Suriname blijft ondersteunen.

“Mi no gwa tra partij. Omdat na wan ideologische keuze san mi meki. En unu musu meki a wroko. A partij disi abi wan basis. Wan ideologie de. En dati na a sani fu unu san kan meki dati unu kan tyari a kondre disi gwa fesi. Kow du eng uit wan gronprakseri, wan denki nanga wan visie”, benadrukte de NDP’er.

De Surinaamse politicus voerde aan dat hij inderdaad een tijdje terug heeft aangegeven zich niet meer met de politiek bezig te zullen houden. Ook zou hij eerder hebben aangegeven dat er gesprekken waren gevoerd om andere politieke organisaties te gaan ondersteunen. Maar dat kwam vanwege zijn teleurstelling in de manier waarop bepaalde zaken zijn gegaan. Akiemboto benadrukte dat zijn teleurstelling niets te maken had met het niet krijgen van een bepaalde post of positie.

“Het ging om het feit dat ik niet kan begrijpen dat een partij met zo een goede ideologie…2005 hadden we een topverkiezingsprogramma en in 2010 schreven we een verkiezingsprogramma waarmee we het land voor bijna de komende dertig jaren konden regeren. Maar toen we aan de macht kwamen leek het erop dat we vergeten waren wat wij hadden afgesproken”, aldus Akiemboto.

De oud-minister merkte op dat ‘een bigiman’ hem uiteindelijk gezegd heeft om de hoop niet te verliezen, maar het zaadje te blijven planten.

“O tron wan san ini a libi. Go baka en lever yu bijdrage. Omdat ini a libi disi na siri wi e prani fu kan nyan froktu tamara. En a siri san yo prani a no altijd yo si den froktu fu den. Maar toch i musu tan prani a siri en sorgu a bon gi tamara”, zei de NDP’er. Volgens Akiemboto is de huidige positie van de NDP te danken aan bepaalde keuzes die exponenten van de partij in de afgelopen jaren hebben gemaakt. Maar terugkijken is geen optie meer. Het is volgens hem tijd om vooruit te kijken.

“Volgend jaar herdenkt Suriname 50 jaar staatkundige onafhankelijkheid en het is een moment voor ons om te reflecteren. En met name de NDP, die de afgelopen jaren een bijdrage heeft geleverd, heeft hierin een rol. Laten we dit centrum gebruiken om anderen te leren waarom zij voor de NDP hebben gekozen. Wij moeten het zaadje planten”, aldus Akiemboto.