Adhin: “Schande dat men een boek presenteert van dagelijkse werkzaamheden”

NDP-ondervoorzitter, parlementariër tevens oud-vicepresident van Suriname, Ashwin Adhin, noemt het een schande dat de regering Santokhi-Brunswijk onlangs het 100 pagina’s tellend boekwerk ‘Van crisisbeheersing naar stabilisatie, groei en duurzame ontwikkeling met durf, moed en leiderschap’ heeft gepresenteerd over dagelijkse werkzaamheden die zij in de afgelopen vier jaren heeft gepresenteerd.

Volgens Adhin is dit helemaal niet te vergelijken met het 720 pagina’s tellend boekwerk ‘Van Visie naar Verworvenheden’ van de NDP waarin alle opgeleverde projecten van de regering Bouterse-Adhin zijn vastgelegd.

“Vandaag de dag presenteren ze een boek van dagelijkse werkzaamheden. Het is toch een schande man! Giet van verworvenheden, van bedrog en dagelijkse bezigheden. A no kan toch, er is een groot verschil”, zei Adhin tijdens een vergadering van de NDP in Pontbuiten vrijdagavond.

Volgens de oud-vp heeft de paarse partij ook een heleboel goede dingen gedaan tussen 2010 en 2020, waaronder 800 projecten. Alleen tussen 2015 en 2020 zou er volgens hem een bedrag van 3.2 miljard US dollars zijn geïnvesteerd in sociale, productie en randvoorwaarden projecten.

De volksvertegenwoordiger zei dat de huidige machthebbers narcisten zijn, omdat zij het vermogen missen om te kunnen zien wat zij fout doen. Hij ziet momenteel een onmenselijke situatie die gecreëerd is door parasitaire krachten van onverzadigbare hebzucht.

“Dan zien we vandaag het resultaat van leiderschap gebaseerd op narcisme en hebzucht. Geen mogelijkheid van zelfreflectie en geen weg van correctie. Maar wij in de NDP hebben wel gecorrigeerd en we hebben geëvalueerd. We hebben onszelf die spiegel voorgehouden. Maar die huidige machthebbers hebben meer grote leugens over ons verteld.

Wij hebben ook fouten gemaakt, maar het waren kleine fouten. Maar ze hebben van een mug een olifant gemaakt. En ze hebben van de kasreserve iets gemaakt dat het niet was en we konden die leningen zogenaamd niet betalen. Maar nu het Rekenkamerrapport uit is, dan is alles in het water. Het is allemaal onwaar gebleken. Ze hebben die leugens gebruikt om aan de macht te komen”, zei hij verder.

Volgens Adhin is dit een les voor een ieder en moet er op basis van het zelfreflectievermogen nu gewerkt worden aan het corrigeren van wat de NDP fout heeft gedaan zodat het niet te laat is.