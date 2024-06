60-jarige man lag dagen dood in woning

Een 60-jarige man die al enkele dagen niet was gezien door zijn buren, is zaterdag dood aangetroffen in een woning aan de Hecubastraat in Suriname.



Buren sloegen alarm nadat ze een onaangename geur waarnamen. De Surinaamse politie werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek.



Daar werd het lichaam van de man op een bed in de woning aangetroffen. Het lijk verkeerde reeds in verre staat van ontbinding.



Na afstemming met het Openbaar Ministerie is het stoffelijk overschot vervoerd naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis.