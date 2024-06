40-jarige buurtbewoner verdacht van misbruik 13-jarige jongen

De politie in Suriname heeft afgelopen vrijdag een 40-jarige man aangehouden, die ervan verdacht wordt een 13-jarige jongen in de tweede week van de maand mei 2024 seksueel te hebben misbruikt.

De moeder van het slachtoffer, de 43-jarige S.G. deed op donderdag 30 mei 2024 aangifte op voormeld politiebureau, toen zij erachter kwam dat haar zoon seksueel was misbruikt en dit ook opmerkte aan zijn terughoudend gedrag.

J.H. wordt ervan verdacht een 13-jarige jongen in de tweede week van de maand mei 2024 seksueel te hebben misbruikt meldt de Surinaamse politie.

Naar zeggen van de aangeefster speelde haar zoon op die bewuste dag samen met zijn neefje op een terrein, toen de verdachte meer bekend als ‘Ingi’, op een gegeven moment naar haar zoon toeliep.

De man vroeg de jongen om met hem naar de achterkant van het gebouw te gaan. Haar zoon weigerde om mee te gaan, maar werd toch door de verdachte meegenomen, alwaar hij de seksuele handelingen met haar zoon pleegde.

Toen de andere jongen zijn neef niet zag komen, nam hij een kijkje en betrapte de verdachte bij zijn handelingen. Het slachtoffer vertelde uit vrees niets van het geval aan zijn moeder.

De verdachte die een bekende is van de buurt werd op 31 mei 2024 door de politie opgespoord en op zijn woonadres aangehouden. Hangende het onderzoek is de verdachte J.H. na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld.