32-jarige Braziliaan aangehouden voor doodschieten landgenoot (25)

De politie in Suriname heeft een Braziliaan aangehouden die ervan verdacht wordt een landgenoot in een goudzoekerskamp in het Lawagebied te hebben doodgeschoten.

De verdachte is de 32-jarige J.A., die de 25-jarige Braziliaan Geferson Bina da Silva (foto) om het leven bracht middels het afvuren van schoten uit een vuurwapen.

De politie van Lawa kreeg de melding van het schietincident en ging afgelopen vrijdag ter plaatse voor onderzoek. Daar aangekomen troffen de wetsdienaren de verdachte in de directe omgeving aan en sloegen hem in de boeien.

In zijn slaapkamer troffen de politieambtenaren een vuistvuurwapen met 18 scherpe 9mm patronen en 3 patroonhouders aan, meldt de Surinaamse politie.

De verdachte is aangehouden ter zake moord, doodslag, zware mishandeling en overtreding van de Vreemdelingenwet en is samen met de voormelde spullen, hangende het onderzoek overgedragen aan de Recherche van Regio Oost.

Het ontzielde lichaam van het slachtoffer werd door een begrafenisondernemer afgevoerd naar het mortuarium te Paramaribo. Het motief van het schietincident is vooralsnog onbekend.