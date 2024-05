Twee agentes en een politieman aangehouden in afpersingszaak

In Suriname zijn vrijdag twee vrouwelijke agenten en een politieman in verzekering gesteld. Ze worden verdacht van afpersing en knevelarij.



Vernomen wordt dat het trio 3.500 USD zou hebben geëist van twee verdachten in een zaak, met de toezegging dat zij het slachtoffer geld zouden geven om de zaak in te trekken.



Later bleek dat het slachtoffer slechts 10.000 Surinaamse dollars zou hebben gehad.



Kort daarna kwam de zaak aan het rollen, waarna de drie agenten vrijdag door de politie werden opgeroepen.



Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het drietal in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.