Politie inspecteur in Nickerie schiet zichzelf door het hoofd

Een inspecteur van het Korps Politie Suriname, tewerkgesteld te Nickerie, heeft zich zaterdagmiddag door het hoofd geschoten.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om inspecteur 3e klasse Salim, hoofd van de afdeling bikers in het Surinaamse rijstdistrict.



De politie van Nieuw Nickerie kwam ter plaatse voor onderzoek en een ambulance werd ingeschakeld.

Vernomen wordt dat de man in kritieke toestand naar het ziekenhuis is gebracht, alwaar hij kort daarna is komen te overlijden.

Het motief voor z’n daad is nog niet bekend.