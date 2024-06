Mulo-leerling houdt gebroken been over van vechtpartij in klas

Een leerling van de M.C. Jessurunschool aan de Oude Charlesburgweg heeft deze week een gebroken been overgehouden van een vechtpartij met een medeleerling in de klas.

Waterkant.Net verneemt dat het latere slachtoffer zijn tegenstander treiterde over het feit dat hij geen vader meer heeft.

De vaderloze jongen begon op een gegeven moment te vechten met zijn medeleerling en daarbij liep die een fractuur op aan zijn rechterbeen.

Het gebroken been van het slachtoffer is door de orthopeed in gips geplaatst. De ouders van de leerlingen zijn door het hoofd van de school opgeroepen.