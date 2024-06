Medewerker marechaussee doodgeschoten bij woningoverval Curaçao

Op Curaçao is afgelopen nacht een 49-jarige medewerker van de Koninklijke Marechaussee doodgeschoten bij een gewapende woningoverval.

Een woordvoerder van de marechaussee laat weten dat de medewerker op Curaçao werkzaam was. Het is niet duidelijk of de woningoverval ook met zijn werk te maken had. De politie op het eiland doet onderzoek naar het incident.

“We zijn geschokt en intens verdrietig. Zijn familie is geïnformeerd en we wensen zijn naasten alle kracht toe en staan hen bij” meldt de Marechaussee.