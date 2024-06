Makoe: “In andere landen had men Saya al lang teruggeschopt naar Haïti”

Gordon Mac-Donald alias ‘Makoe’ heeft weer uitgehaald naar de Haïtiaanse ondernemer Jean ‘Saya’ Mixon. Volgens Makoe zit de Surinaamse president Chan Santokhi al te vaak aan tafel met allerlei duistere figuren, waaronder ook Saya.

“Harbor View. Meneer Piet Wortel die nu vergruisd wordt, was toch daar met de president? Hij zat toch aan tafel met de president? En allerlei andere duistere figuren. Kijkt u hoe vaak de president zit met een Saya. Is Saya van meerwaarde voor deze samenleving? Never, nooit! In andere landen had men Saya al lang teruggeschopt naar Haïti”, zei de NDP’er op Culturu TV.

Makoe merkte op dat mensen juist doen alsof Saya zo een invloedrijk persoon is. Hij richtte zich op de camera naar de Haïtiaanse ondernemer en vroeg hem om te starten door de mensen die voor hem werken goed uit te betalen.

“Dat is wat mij irriteert van die zogenaamd influencers. Heel veel van ze. Waarom hoor ik Curtis Hofwijks niet? Maisha Neus is superstil. Waar is Xaviera Jessurun nu? Ze is lekker in de oranje watten gelegd. Pakkitow hoor ik af en toe even. Af en toe kan ik Siebrano Pique nog horen, maar ik heb het over de mensen die ik helemaal niet hoor”, aldus Makoe die Saya vorig jaar nog een crimineel noemde die bezig is stemvee vanuit het buitenland binnen te halen voor de VHP.