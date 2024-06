Abrahams: “Brunswijk zegt gewoon met zijn bradi mofo: mi no mang draai mi baka gi a president”

NDP-ondervoorzitter Ramon Abrahams stelt dat tegenstanders alles eraan doen om ervoor te zorgen dat de Nationale Democratische Partij (NDP) niet kan participeren aan de verkiezingen van Suriname op 25 mei 2025.

“A now luk den”, zei Abrahams, die momenteel ook waarnemend voorzitter is, tijdens een vergadering van de NDP in Pontbuiten vrijdagavond.

De NDP-topper heeft het ook kort gehad over de regering Santokhi-Brunswijk die naar zijn zeggen niets heeft gered, maar het land juist in de verdoemenis heeft gestort. Daarnaast snapt hij niet hoe de Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk en president Chan Santokhi partners zijn in een coalitie, maar dat Brunswijk openlijk aangeeft dat hij zijn rug niet kan keren voor Santokhi.

“Have a heart. Na so ye tyari a kondre? Na so ye leri yu pikin fu a kondre? Na so yu na pa fu a kondre? De tweede man zegt gewoon met zijn bradi mofo: ‘mi no mang draai mi baka gi a president’. En dan gaan ze ongestoord verder om leiding te geven aan het land. Sort leiding ye gi? Sort leiding ye gi? Met alle respect, het is een coalitie dat aan mekaar hangt als los zand. Sorry yere, sorry, maar unu las’ eng”, aldus Abrahams, die stelde nog niet te weten wat de NDP zal overnemen na 2025. Want, stelt hij, er is veel gebeurd.

Abrahams voerde aan dat de paarse partij ondertussen melding van het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) heeft gehad dat zij zich succesvol heeft geregistreerd, waardoor de partij nu gereed is om richting de verkiezingen te gaan. Maar de partij slaapt niet, want twee maanden voor de verkiezingen moet de partij zich nog registreren bij het Centraal Hoofdstembureau (CHS).

“Wij nemen geen enkele risico en wij houden daarom de bestuursverkiezingen. Er is al een verkiezingscommissie ingesteld en zij werken dag en nacht nu. Wij zorgen ervoor dat de meest korte tijd wij deze bestuursverkiezing houden, zodat niets de NDP meer kan tegenhouden om mee te doen aan de verkiezing”, aldus de NDP’er.

Volgens Abrahams is de groei van de NDP landelijk in het veld te merken. De partij vergadert niet maar één keer in het weekend, maar drie tot vijf plaatsen per week. De boodschap van de partij wordt persoonlijk huis aan huis aan de kiezer overgebracht. Ditzelfde strategie is volgens hem ook gebruikt in 2005, 2010 en 2015 wat uiteindelijk ook geresulteerd heeft in een positieve verkiezingsresultaat voor de NDP.

“NDP e wroko eyeball to eyeball. We tyari a boskopu kon te ini yu oso. En den man no mang nanga a pisi wroko dati fu NDP. Wij gaan deze verkiezing winnen met de waarheid”, zei de NDP’er.

Volgens de waarnemend voorzitter is zijn partij niet van plan om kastelen te gaan bouwen en leuke dingen aan de kiezer te gaan vertellen. Daarnaast vraagt de partij ook niet naar 34 zetels, omdat zij samen wilt werken met andere politieke partijen.

“Wij willen gezamenlijk met het hele volk van Suriname…maakt niet uit wie of wat je bent of waar je vandaan komt…een stukje ontwikkeling brengen, eenheid kweken en etniciteit achterwege laten”, aldus de politicus.