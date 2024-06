20-jarige studente van telefoon beroofd op straat

Een 20-jarige studente is in de vroege ochtend van vrijdag 31 mei van haar telefoon beroofd aan de Eduard Brumastraat in Suriname.

De vrouw was onderweg naar school ten zij ter hoogte van de Venezolaanse ambassade van achteren werd aangevallen door een onbekende man.

De telefoon die het slachtoffer in haar hand hield werd hardhandig afgepakt, waarna de verdachte ermee wegrende.

De Surinaamse politie werd over de beroving op de hoogte gesteld en ging ter plaatse voor onderzoek. Tijdens de beroving liep het slachtoffer geen letsel op.

Van de verdachte ontbreekt nog elk spoor. De politie van Centrum heeft de zaak in onderzoek.