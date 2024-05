Sewcharan: “Lopende strafzaak reden dat Pakittow zich niet op kandidatenlijst PRO kon positioneren”

Dat Stephano ‘Pakittow’ Biervliet niet meer in het bestuur van de Partij voor Recht en Ontwikkeling in Suriname (PRO) zit, komt omdat hij momenteel de status van verdachte heeft in de strafzaak die tegen hem loopt naar aanleiding van de uit de hand gelopen protestactie op 17 februari 2022.

Dat zei partijvoorzitter Gerold Sewcharan in ABC Actueel.

PRO liet deze week in een persbericht weten dat Biervliet zich niet verkiesbaar had gesteld en derhalve niet gekozen was in het nieuwe bestuur van de partij tijdens de algemene vergadering.

“Er zijn statutaire regels, huishoudelijke regels binnen PRO. Eén van de regels is dat op het moment je de status van verdachte krijgt en je hebt op dat moment zitting in het hoofdbestuur, dat je geschorst bent. Die strafzaak die toen tegen hem is begonnen loopt nog en dat heeft gemaakt dat hij zich niet op de kandidatenlijst van het bestuur kon positioneren”, aldus de voorzitter.

Volgens Sewcharan geldt deze regel voor eenieder, omdat de PRO heel zwaar tilt aan de regels van de rechtstaat.

De PRO-voorzitter gaat ervan uit dat Pakittow wordt vrijgesproken in deze strafzaak, maar indien dat toch niet gebeurd stelt hij dat de activist nog de mogelijkheid heeft om in hoger beroep te gaan bij het Hof van Justitie.

“Stephano Biervliet is een harde werker in de PRO. Hij heeft zijn bijdrage tot nu toe goed geleverd. Hij heeft die protestdemonstratie georganiseerd dat anderen een andere wending aan hebben gegeven en dat kan niet voor zijn conto komen. Het recht moet daarin zuiver zijn. Ik ga dus ervan uit dat hij vrijgesproken wordt”, aldus Sewcharan.