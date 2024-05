Ook in Suriname wordt stilgestaan bij Wereld Anti Tabak Dag

Op 31 mei herdenken we de Wereld Anti Tabak Dag, een dag waarop we stilstaan bij de wereldwijde strijd tegen tabaksgebruik en de verwoestende impact ervan op de gezondheid.

Dit jaar richt Wereld Anti Tabak Dag zich op “Het beschermen van kinderen tegen de tabaksindustrie”. Het doel is om een ​​platform te bieden aan jongeren over de hele wereld, die de tabaksindustrie oproepen om hen niet langer producten aan te bieden die schadelijk zijn voor hun gezondheid. Daarnaast ook regeringen oproepen om beleid te voeren dat hen beschermt tegen de manipulatieve praktijken van tabak en tabaksproducten. Denk vooral aan de bekende e-sigaretten zoals vape, shisha etc.

Het is van cruciaal belang om te onderstrepen dat tabaksgebruik wereldwijd een ernstig probleem blijft vormen. Jaarlijks sterven meer dan 8 miljoen mensen wereldwijd aan de gevolgen van tabaksgebruik, waarvan meer dan 7 miljoen door direct roken en ongeveer 1,2 miljoen door blootstelling aan tabaksrook (passief roken).

Het gebruik van tabaksproducten onder jongeren is bijzonder zorgwekkend, omdat zij kwetsbaarder zijn voor de verslavende werking van nicotine en de schadelijke gezondheidseffecten van tabak gedurende hun hele leven met zich meedragen.

In dit kader zal het Ministerie van Volksgezondheid, de Kinderafdeling van de Zevende-dags Adventistenkerk in Suriname ondersteunen in het organiseren van een wandelloop om het bewustzijn over de schadelijke gevolgen van tabaksgebruik te vergroten en om te pleiten voor de bescherming van kinderen tegen inmenging van de tabaksindustrie, in lijn met het thema van Wereld Anti Tabak dag.

Ook zal er gewerkt worden met het Basic Life Skills Educatie van het Ministerie van Onderwijs om de Students Against Destructive Decisions (SADD) pilot programma, , een programma om de participatie van jongeren te versterken en de bewustzijn met betrekking tot het tabaksbeleid te vergroten verder te implementeren.Verder zal in de komende periode de Centrale Opleiding voor Verpleegkundigen en beoefenaren van Aanverwante Beroepen (COVAB) een workshop organiseren voor haar zorgverleners, waarbij het Ministerie van Volksgezondheid de eer heeft om de opening te doen.

Het Ministerie van Volksgezondheid benadrukt dat het beschermen van onze jeugd tegen de tabaksindustrie een absolute prioriteit is. Er zal actief beleid gevoerd worden om jongeren te beschermen tegen de verleidingen van tabaksproducten.

Ouders, scholen, gezondheidsorganisaties en de samenleving als geheel hebben een cruciale rol te spelen om ervoor te zorgen dat jongeren opgroeien in een rookvrije omgeving.