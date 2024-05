Mensen met een beperking in Suriname leven zich uit tijdens sportdag

De eerste sportdag van het jaar voor mensen met een beperking in Suriname is wederom een succes geworden. Ongeveer zeventig deelnemers van vier verschillende organisaties hebben zich flink uitgeleefd op het evenement, dat de Ilonka Elmont Foundation elke keer weer samen met het Fonds Kind & Handicap en Bureau Speciaal Onderwijs organiseert.

Voor deze editie, die in de Ismay van Wilgen Sporthal is gehouden, waren Huize Betheljada, Louis Brailleschool, St. Hubstina en St. Annie Crèche uitgenodigd.

Ilonka Elmont, de initiator van de sportdag, toonde zich na afloop erg tevreden. Het doel om deze speciale groep te laten bewegen en de interactie tussen hen en anderen buiten hun normale omgeving op gang te brengen of te stimuleren, is bereikt.

“De mensen hebben genoten en dat doet ons goed. Het was erg leuk. Ik heb met bijna alles meekunnen doen”, blikt zij tevreden terug.

Ondanks het een moeilijkere doelgroep was dan normaal, is het programma vlot afgewerkt. Dat komt door de goede samenwerking van de vaste vrijwilligers van de foundation en de begeleiders van de deelnemende organisaties.

Op deze editie deden mensen mee met verschillende soorten beperkingen. Bij de één een lichtere beperking, maar je had ook kinderen en volwassenen met een zwaardere handicap. Bij de laatste groep had je meer één op één begeleiding nodig, wat inhield dat je voor hen een grotere groep begeleiders nodig had.

Spokenword artiest Koloku was door de organisatie bereid gevonden om deel te nemen aan het evenement. Het was de derde keer dat hij meedeed aan de evenementen van de Ilonka Elmont Foundation en ook deze keer had hij een voldaan gevoel.

Wetende dat deze groep minder aandacht krijgt dan anderen, droeg hij aan het eind van de dag een gedicht met deze inspirerende woorden voor: “Mensen hebben hoop nodig. Elk mens heeft recht op gezelschap en plezier en dat heb ik naast het sporten proberen over te dragen aan de kinderen.”